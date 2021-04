Atletica: allo stadio Quercia di Rovereto tornano le gare

E' ricominciata al Quercia di Rovereto l'attività della Fidal del Trentino. Yeman Crippa intanto si prepara alle Olimpiadi sulla Sierra Nevada

Rovereto città della pace e dello sport. E' ripartita dal Quercia, in una domenica di sole, l’attività della Fidal trentino.

In pista per la riunione d’apertura il meglio dell’atletica provinciale e anche società dal resto d’Italia, con tanto Veneto.

Nella velocità il miglior risultato è di Lorenzo Ianes che vince i 150 metri in 15" e 81 centesimi, suo nuovo personale, davanti a Teruzzi e Marcato dell’Unione Sportiva Quercia; il 20enne cresciuto nell’Atletica Trento da questa stagione veste i colori dell’Athletic Club 96 Bolzano.

Molto attesa nei 600, ma tradita da un problema al tibiale posteriore, Irene Baldessari, 28enne di Fraveggio in forza al Centro Sportivo Esercito. Alla fine la gara la vince l'altoatesina Caren Agreiter.

Nei 2 mila femminili la cembrana Luna Giovanetti in 6'28"60/100 si impone in volata sulla veronese Agnese Carcano. Al maschile successo in 5'18"74/100 per il Veneto Tecuceanu davanti ai 2 portacolori della società di casa Giovanni Gatto e Simone Valduga.

Senza storia la gara del lungo vinta con 7,22 da Destiny Nkeonye (Athletic 96 Bolzano).

Intano Yeman Crippa, primatista italiano dei 3, 5 e 10.000, prepara le Olimpiadi sulla Sierra Nevada in Spagna, dove resterà fino al 15 maggio.