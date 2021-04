Vaccinazione: il 15% dei fragili non ha aderito. 26 mila dosi in arrivo

Provincia e medici di famiglia impegnati nella campagna comunicativa contro il rallentamento delle adesioni

La dinamica, quando si aprono le prenotazioni per un nuovo scaglione di persone da vaccinare, è sempre la stessa: boom di richieste nelle primissime ore e nei primi giorni, poi progressivo rallentamento. Per questo la priorità della provincia di Trento, che sta coinvolgendo nella campagna comunicativa medici e pediatri di famiglia, è ora quella di contattare e convincere al vaccino quel 15% circa di persone fragili e loro familiari che non hanno ancora aderito.

Delle 26 mila dosi di Pfizer in arrivo in Trentino la metà verrà conservata per le seconde dosi, spiega il direttore del Dipartimento Salute Giancarlo Ruscitti; seconda dose garantita ovviamente anche a insegnanti e forze dell'ordine che abbiano ricevuto la prima dose prima che venisse sospesa per queste categorie la somministrazione. E riceveranno il medesimo vaccino iniettato la prima volta.

Con gli attuali paletti - limiti di età per Astrazeneca e Johnson & Johnson, stoccaggio di metà dosi per garantire la seconda somministrazione, in provincia di Trento resta difficile aumentare, oltre agli attuali 12, il numero dei punti vaccinali.

Per l'allargamento della campagna agli over 50, dice dunque Ruscitti, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.