Autismo, da Casa Sebastiano il progetto di un'azienda agricola

Nella struttura di Coredo aperta quattro anni fa vengono assistiti quotidianamente una ventina di ragazzi. Il presidente Coletti: "Le famiglie sentono di avere colpe che non hanno". L'altra sfida è proprio l'inserimento lavorativo degli autistici

"Le famiglie pensano di avere una colpa per la patologia autistica, invece non è cosi. Si fanno vedere poco in giro ed è difficile trascinare i genitori in prima linea per i diritti dei ragazzi". Giovanni Coletti ci accompagna a Casa Sebastiano, dove sono seguiti quotidianamente 22 ragazzi autistici. Molti altri passano dalla struttura socio-sanitaria riabilitativa aperta quattro anni fa a Coredo, in Val di Non.



Ci sono i laboratori artistici, c'è la palestra dove passano anche i campioni e poi ci sono le sale dove gli educatori aiutano i giovani ospiti a comunicare. Le parole vengono più facili attraverso le immagini, tanto che a Casa Sebastiano c'è anche una particolare sala per la stimolazione sensoriale, in cui i ragazzi autistici possono immergersi: "Sappiamo che nell'autismo una delle caratteristiche abbastanza presenti è la mancata verbalizzazione del linguaggio", spiega la direttrice socio-sanitaria, Annachiara Marangoni.



La Fondazione trentina per l'autismo guidata da Coletti cerca anche di favorire l'inserimento lavorativo, per rendere autonomi dalle proprie famiglie i giovani affetti da questa patologia. Il nuovo progetto è l'apertura di un'azienda agricola in Predaia dove lavoreranno ragazzi autistici.