Pallavolo femminile, a Cavalese il raduno della nazionale

Raduno in vista di un'estate che ha nelle Olimpiadi l'appuntamento principale. E c'è tanta Trento in maglia azzurra

Dopo oltre un anno si è ritrovata la nazionale femminile di pallavolo, alla vigilia di un'estate impegnativa tra la Nations league e - soprattutto - i giochi olimpici di Tokyo.

La casa del volley azzurro è Cavalese, dove il primo gruppo convocato dal ct Davide Mazzanti resterà fino a domenica.

Un gruppo che è anche un riconoscimento alla Trentino Rosa e alla sua bella prima stagione in A1.

Tre infatti le giocatrici chiamate a vestire la maglia azzurra, le schiacciatrici Giulia Melli e Sofia d'Odorico e la centale eEeonora Furlan, che vestirà la maglia trentina anche nella prossima stagione

Non solo le giocatrici, anche Matteo Bertini è entrato a far parte del gruppo azzurro come assistente del ct Mazzanti