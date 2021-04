Trento e Lavis, confronto sul futuro della mobilità

Al giardino dei Ciucioi, faccia a faccia tra le giunte dei due comuni, divisi solo da un ponte e uniti da numerosi progetti

Come vicini che si conoscono e non si cercano, non si incontravano da trent'anni, eppure a dividere Trento e Lavis c'è soltanto il cosiddetto pont de fer, che separa San Lazzaro di Meano dal paese che prende il nome dal fiume Avisio.



Ora, una convergenza di vedute sullo sviluppo a nord del capoluogo e il bisogno di dialogare sulla mobilità, a cominciare dal Nordus, la metropolitana di superficie che collegherà Lavis a Mattarello, li porta a confrontarsi. Grandi progetti importanti, per il sindaco di Lavis Andrea Brugnara nell'immediato si parte dalle ciclabili.



Ad accompagnare questo percorso green ci sarà anche la realizzazione della rotatoria di San Lazzaro, un lavoro da 850.000 euro che servirà sopratutto a Lavis, ma che la giunta di Trento si è impegnata a realizzare entro il 2023.



Dal giardino dei Ciucioi, sede dell'incontro tra le due giunte, ben visibile sullo sfondo c'è anche la discarica di Ischia Podetti, per la quale il sindaco di Trento Franco Ianeselli garantisce un'alternativa entro tre anni.