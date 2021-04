Gary, il computer di Fbk e Unitrento contro la dislessia

Fbk e Università di Trento al lavoro insieme su un progetto per semplificare la lettura da parte di bambini dislessici, uno studio pubblicato su una rivista scientifica internazionale

L'hanno chiamato Gary, non è un nome proprio una acronimo che sta per gaze and read yourself, "guarda attentamente e leggi tu stesso". E' lo strumento creato dal Università di Trento ed Fondazione Bruno Kessler per aiutare le persone affette da dislessia - soprattutto bambini - a comprendere un testo. L'idea sembra semplice, una sintesi vocale che legge a voce alta, ma il segreto è nell'eye tracker un dispositivo che segue il movimento degli occhi e guida il lettore.

Lo studio su bambini dislessici dagli 8 ai 10 anni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Computer Assisted Learning, ha mostrato un miglioramento del 24 per cento in media nei punteggi di comprensione del testo.