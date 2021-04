Quella visita del principe Filippo in Trentino

Era il 1996. Il consorte della Regina presenziò alla consegna del Premio Negrelli a Fiera di Primiero

Fu la quinta visita ufficiale di Sua Altezza Reale il principe Filippo, Duca di Edimburgo in Italia, morto oggi a 99 anni al Castello di Windsor.



Le immagini delle Teche Rai ci riportano a quel 18 febbraio 1996. Guarda qui sopra il sevizio di Augusto Bleggi.

Il consorte della regina Elisabetta accettò l'invito del comitato organizzatore del Premio Internazionale Luigi Negrelli e così il duca di Edimburgo, consegnò alla società Eurotunnel, il premio intitolato al progettista del canale di Suez.



La cerimonia si svolse a Fiera di Primiero dove Luigi Negrelli, il progettista del Canale di Suez, nacque nel 1799.



A ricevere il premio (una scultura in legno opera di Renzo Zeni) dalle mani del principe Filippo duca di Edimburgo fu il presidente della società Eurotunnel sir Alistar Morton.

La cerimonia venne diffusa in diretta televisiva su Rai Uno.



Il principe Filippo era arrivato all'aeroporto di Treviso ed aveva alloggiato all'Hotel Iris Park di Fiera di Primiero dove aveva incontrato le autorità trentine, ma si era intrattenuto anche con le guide alpine trentine che erano intervenute nella cena di gala.