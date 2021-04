I valori dello sport nel libro fumetto di Simone Giannelli

IL palleggiatore dell'Itas Trentino si trasforma in un supereroe su un pianeta sconosciuto per insegnare ai ragazzini la bellezza della pallavolo e le sue regole

Si intitola "Il mio primo manuale della Pallavolo" è il libro fumetto pensato da Simone Giannelli ed edito dalla casa editrice Becco Giallo. Il capitano dell'Itas Trentino Volley siamo abituati a vederlo servire palle fatate ai propri compagni, disegnare traiettorie, come un pittore sulla tela ma Simone Giannelli nel disegno questa volta ci è entrato per davvero, è infatti in uscita il suo primo libro sulla pallavolo, lui ovviamente, è un supereroe, la pallavolo il mezzo per salvare il mondo alieno.

Il capitano dell'Itas, nel suo manuale della pallavolo, inserisce anche delle schede per spiegare ai ragazzi le regole del gioco ed i fondamentali della tecnica.

Il messaggio che attraversa tutto il libro-fumetto è quello che lo sport è scuola di vita, ambito di crescita personale e luogo di inclusione per tutti