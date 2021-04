Il lido di Trento si rifà il look in attesa della riapertura

Anche le piscine attendono di poter riaprire. Al Lido Manazzon di Trento scavi e ampliamenti in vista dell'estate. Nuove aree ludiche saranno pronte da inizio luglio

Si lavora senza sosta nel cantiere a bordo vasca. In vista dell’estate e delle auspicate riaperture il lido Manazzon di Trento sta cambiando faccia.

Sei piscine all’aperto, di cui una olimpionica e una vasca per i tuffi profonda cinque metri. Un ampio spazio dedicato all'attività ludica con nuovi scivoli, zona wellness, area relax il lido Manazzon è uno degli impianti più attrezzati di tutto il Trentino.

In attesa che chiuda il cantiere si sta già tracciando una road map delle riaperture.