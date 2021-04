Si rinnova il Museo Diocesano di Trento. Nuove esposizioni, nuovi spazi

Durante la chiusura forzata, lavori al Museo Diocesano che si prepara alla riapertura con molte novità

Lavori in corso al Museo diocesano di Trento. Questo periodo di chiusura forzata è servito infatti a realizzare un’importante opera di restyling. Sono stati creati dei percorsi tematici, ordinati per periodi artistici, alla scoperta delle varie fasi che hanno caratterizzato la storia del Trentino.

Il tutto per rendere più agevole l’esperienza dei visitatori, come ci ha spiegato al direttrice Domenica Primerano.



Inoltre gli spazi espositivi si arricchiscono di nuove opere come uno splendido polittico di scuola veneta di fine ‘400, che in passato si trovava nella chiesa di San Bernardino a Trento.



Inaugurazione prevista a inizi maggio, quando potrà finalmente aprire anche la personale dedicata a Guido Pajetta, uno dei massimi esponenti della pittura italiana del ‘900, congelata dalla scorsa Pasqua.