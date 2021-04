Aumentano orsi e lupi: divide l'ipotesi di limitarne il numero

Nell'ultimo rapporto della Provincia, un centinaio gli orsi e altrettanti i lupi stimati sul territorio. La Giunta leghista non considera un tabù la cattura o l'abbattimento selettivo a tutela dell'economia di montagna

di Alessandro Franzi

Tornati spontaneamente nel 2013 dagli Appennini, questi predatori prima si trovavano soprattutto nella zona nord-orientale della provincia, fra Lessinia e Val di Fassa.La Provincia di Trento stima oggi un centinaio di lupi presenti sul suo territorio: 17 branchi, 4 in più in un anno e più del doppio rispetto a tre anni fa, quando erano 7. Numeri di massima, ricostruiti attraverso le tracce rilevate sul territorio.I maschi in dispersione, anche in questo caso, si spingono su aree più ampie, ne sono stati rintracciati anche in Piemonte, Friuli e Tirolo.Le ultime cucciolate sono una dozzina, che corrisponderebbero a una ventina di piccoli.Solo nel 2020, la Provincia di Trento ha pagato 227mila euro di indennizzi per le predazioni. Si tratta, rileva l'ultimo rapporto sui grandi carnivori, di 380 danni denunciati: 279 provocati dagli orsi (+22%) e 101 dai lupi (+119,6%).Le recinzioni elettrificate e le altre dotazioni di protezione delle greggi e degli apiari non bastano agli allevatori trentini.che può avere il nostro territorio, per ricreare un equilibrio fra la loro presenza e le attività economiche. Abbiamo la responsabilità di affrontare questo problema".Zanotelli, nel corso della presentazione del rapporto, ha anche evidenziato come l'abbattimento degli esemplari problematici avvenga già in altri paesi europei.in città per chiedere la liberazione dei tre orsi problematici chiusi nei recinti del Casteller, il centro faunistico provinciale alle porte di Trento. Sono M49, M57 (che proprio lo scorso anno aggredì una persona ad Andalo) e DJ3, una femmina che è in procinto di essere trasferita in un parco in Germania.