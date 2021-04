A Tione, nell'ospedale dichiarato covid free

Cala la pressione sugli ospedali trentini, quelli di Borgo e di Tione sono covid free, ossia senza alcun ricoverato per il Covid19, ma sempre pronti a fare fronte a emergenze impreviste

Il pronto soccorso dedicato Covid19 dell'ospedale di Tione è deserto. Qui ormai non c'è più nessun degente affetto dalla malattia. Ma la cosiddetta area sporca non è chiusa. Presidiata 24 ore su 24 è pronta a essere attivata in qualunque momento, dice il direttore Egidio Dipede. Percorsi sempre separati dunque per pazienti comuni e sospetti Covid19, obiettivo assoluto evitare i contagi ospedalieri.

Con il calare della pressione della pandemia sul sistema sanitario trentino, la scelta ora è di concentrare i malati che necessitano ricovero nei poli di Rovereto e Trento. Gli ospedali come Tione possono ora lentamente tornare alla normalità.