Il paesaggio di ghiaccio nelle campagne a sud di Trento. Il video

Temperature sotto lo zero. E per salvare la fioritura in azione gli impianti per l'irrigazione a pioggia

Atmosfera incantata nei frutteti del Trentino. Gli agricoltori difendono la fioritura dei meli aprendo gli impianti di irrigazione a pioggia. I rami si ricoprono di ghiaccioli, ma in questo modo si limitano gli effetti negativi del gelo sulle piante.

E per conseguenza le vedute dei campi offrono spunti di suggestione.

Le gelate si ripeteranno anche nelle prossime notti.

