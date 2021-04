Le prime immagini in Germania dell'orsa DJ3, già ribattezzata Isa

Il plantigrado, in cattività dal 2011, era stato trasferito ieri dal Casteller al parco della foresta Nera

Arrivano dalla Germania, dal parco faunistico alternativo della Foresta nera , le prime immagini di DJ3, che da ieri è ospitata nella struttura.L'orsa DJ3, dopo circa 11 anni passati nel recinto del Casteller, è stata trasferita ieri in Germania, scatenando le proteste delle associazioni animaliste e non solo, e ora è in cattività nel bosco tedesco.L'esemplare, che è stato ribattezzato "Isa", ha trascorso la notte nel recinto di adattamento.Poi, questa mattina il momento atteso, scrivono i gestori del parco - per lei un pezzo di natura tra i boschi.Quando l'adattamento sarà completato, l'orsa potrà rimettersi in movimento sul terreno boschivo.