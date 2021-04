Riaperture anticipate dei locali, fervono i preparativi a Trento

Bar e ristoranti riaprono da lunedì, con una settimana di anticipo sul resto del Paese. "Non vedevamo l'ora, ma è una corsa contro il tempo"

di Elisa Dossi

Corsa contro il tempo in Trentino per riaprire bar e ristoranti all'esterno dopo la decisione della giunta di anticipare il governo Draghi e alzare le serrande già dalla prossima settimana. Si riorganizzano cucine e tavoli all'aperto, ma molti lunedì potrebbero non essere pronti.

Nel servizio le interviste al presidente di Confesercenti, Massimo Peterlana, e al vice di Confcommercio, Francesco Antonioli