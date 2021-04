Scalare e pulire: volontari in falesia a caccia di immondizie

Hanno recuperato materiale di tutti i tipi gettato ai piedi della falesia lungo la "strada dei Forti" alle porte di Trento

Si chiama Climb and Clean, scalare e pulire.

E’ un’iniziativa ambientalista al via in questi giorni nei boschi che circondano la Falesia dei Forti, alle porte di Trento, uno dei paradisi degli scalatori. Volontari in azione per pulire l’ambiente. I risultati sono davvero impressionanti.

Tra gli alberi e in mezzo alle sterpaglie rinvenuto ogni genere di immondizia: bottiglie, plastica, pezzi di ferro ma anche marmitte, sanitari, pannolini, carcasse di animali.

Gli ideatori di Clean and Climb sono il trentino Massimo Faletti, istruttore nazionale delle guide alpine e il celebre scalatore lombardo Matteo della Bordella. Insomma, l’amore per la montagna diventa anche una questione di stile.



Dopo le falesie trentine il progetto punta verso sud e in questo fine settimana farà tappa in Sicilia, segnatamente a Buccheri e a San Vito lo Capo, in una sorta di abbraccio ideale rivolto a tutta l’Italia.

Viaggio in treno, mentre sull’isola per gli spostamenti da una falesia all’altra verrà utilizzata un’auto elettrica.

La filosofia ambientalista si coglie anche da questi piccoli, grandi gesti.