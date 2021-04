"Si spende meno". La riapertura di estetiste e parrucchiere

Il ritorno del Trentino in zona arancione ha significato anche la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Clienti molto meno disponibili a spendere. Un viaggio nelle tasche e nel bisogno di vita sociale dei trentini

di Elisa Dossi

Noi stimiamo una perdita media del 30%

Senza sconti non si vende? no noi dalla pandemia non proviamo neanche senza. Le persone hanno un momento di difficoltà finanziaria

Alcune clienti hanno perso il lavoro, di altre magari ha perso il lavoro il marito. Sono tutti tristi. In cabina lavoriamo anche a tirar su il morale, c'è voglia di tornare a vivere liberi

Li abbiamo tenuti tutti, dal primo all'ultimo. Chi è più piccolo di noi si trova a fare conti diversi

Fioccano le richieste dal parrucchiere. Ma il danno c'è, ci racconta Pierpaolo Caputo, titolare di 2 esercizi tra Trento e Rovereto. Non solo la chiusura di 3 settimane per zona rossa. E' che chi ha perso il lavoro tende a dilazionare gli appuntamenti e a limitarsi all'essenziale:Stessa situazione poco più in là, in uno storico negozio di articoli sportivi:Tante le chiamate anche dall'estetista. Barbara Sovilla non vedeva l'ora di riaprire:La speranza è che sia stata l'ultima chiusura, confessa il parrucchiere, 27 dipendenti: