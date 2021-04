Tgr in 60 secondi del 20 aprile 2021

Protestano i ristoratori di montagna dopo le riaperture, "troppa disparità", dicono. Per la cronaca: picchiata dal marito violento, cade dal balcone una donna di Trento. Il Museo diocesano si prepara a una apertura con due nuovi percorsi tematici

Covid, in Trentino quattro le persone decedute nelle ultime ore, 85 i nuovi contagi su oltre 2100 tamponi. Le vaccinazioni superano quota 142.000. Al via le prenotazioni per i care giver e per i familiari delle persone disabili gravi.



Riaperture di bar e ristoranti tra umori diversi. I clienti apprezzano il ritorno ai tavoli. Ma dalla montagna si alza la protesta. L'assessore Failoni incontra i ristoratori della valle di Fiemme.



Si lancia dal balcone per sfuggire al marito violento. La donna, di Trento, era vittima da mesi di maltrattamenti domestici. Per il coniuge, emesso un ordine di allontanamento



Lavori in corso al Museo diocesano di Trento che si prepara a riaprire con due nuovi percorsi tematici. Un museo più accessibile e con opere dal territorio.



La cultura come bene essenziale: è il senso dell'installazione artistica che nel teatro sociale di Trento ricostruisce un supermercato, luogo simbolo di incontro durante la pandemia