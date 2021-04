Tg in 60 secondi le notizie del giorno

Fra le altre notizie le riaperture di bar e ristoranti da lunedì, esercenti al lavoro per preparare i tavoli all'aperto e poi la Ponale che riapre, vaccino agli over 65 a partire da domenica 18 aprile

Il Trentino gioca d'anticipo sul resto d'Italia. La maratona degli esercenti per riaprire da lunedì: bar e ristoranti in servizio dalle 5 alle 18 ma solo con tavoli esterni.





Vaccini over 65. Una valanga di prenotazioni al cup on line attivo dalle 23 di venerdì. Da domani alle 9 partono le prime somministrazioni a Trento Fiere



Coronavirus in Trentino, un morto, 88 nuovi contagi, e 135.462 vaccinazioni, poco più di 1.700 i tamponi analizzati in calo anche i ricoveri 31 le persone in rianimazione



500 km a piedi da Monaco a Verona. Jesus Leni sta camminando per ricordare il gemellaggio tra le due città ma soprattutto per lanciare un messaggio di speranza e superare lo sconforto della pandemia.



Riapre la Ponale dopo 2 anni di lavori di messa in sicurezza. Obiettivo farlo tornare il volano di promozione del territorio con 1000 presenze giornaliere