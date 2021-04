Tgr in 60 secondi del 27 aprile

Tra le notizie di oggi, la svolta nel giallo di Bolzano, ritrovato nell'Adige il corpo di Peter Neumair. E poi, il caso Perraro, Manfrini depone in aula. In Trentino riaprono i musei

Dopo mesi di ricerche, recuperato nelle acque dell'Adige, all'altezza di Ravina di Trento, il corpo di Peter Neumair. Del suo omicidio e di quello della moglie Laura, è ritenuto responsabile il figlio Benno.



Caso Perraro, depone in aula per la prima volta Marco Manfrini, accusato di aver ucciso la moglie Eleonora a Nago nel settembre 2019. L'uomo ha respinto le accuse dicendo di non ricordare nulla di quella notte di eccessi.



Covid, in Trentino tre i decessi e tornano a scendere i ricoveri, in ospedale 106 persone. I nuovi contagi sono 89, un tasso di positività intorno al 3,5%. Per quanto riguarda i vaccini, superata quota 162mila.



In Trentino riaprono i musei, ma con prenotazioni obbligatorie. I primi turisti stanno già arrivando anche da fuori regione. Intanto alla biblioteca di Trento si attrezzano spazi esterni.



Praticamente estinta l'alborella del Garda, un progetto per ripopolare le acque del lago di questi piccoli pesci è stato approvato da Trentino e Veneto. Lo stop però arriva dalla Lombardia