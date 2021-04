Tgr in 60 secondi di martedì 6 aprile 2021

In primo piano: il Trentino in arancio e riaprono negozi e scuole; 4 decessi da Covid19; la protesta a Predazzo; temperature in calo e rischio gelate

Dopo 3 settimane di rosso il Trentino è tornato in arancio. Saracinesche su per i negozi e i clienti non mancano. Riaprono anche parrucchieri ed estetiste e tra mercoledì e giovedì elementari e medie in classe, le superiori al 50.



Il bollettino però registra ancora 4 decessi; 228 pazienti in ospedale di cui 53 in terapia intensiva; 1018 i tamponi analizzati, 26 i nuovi contagi. 105.134 le vaccinazioni complessive.



Commercianti, albergatori e maestri di sci sono scesi in piazza in centinaia a Predazzo. Chiedono di poter riaprire le loro attività. Rivogliamo il nostro lavoro - dicono, non i ristori



Sorte nel 1975 il simbolo più noto dell'edilizia popolare cittadina, le torri di Madonna Bianca, nei prossimi due anni saranno interessate da importanti lavori di riqualificazione



Temperature in calo di dieci gradi in Trentino con rischio gelate nelle prossime notti. Verranno attivati gli impianti antibrina per evitare danni alle colture