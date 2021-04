Tgr in 60 secondi del 9 aprile

Per Fugatti il Trentino ha dati da zona gialla, ma niente forzature sulle riaperture. Ricoveri ancora in calo, oggi 107 nuovi positivi e 2 decessi. Anche il Trentino ricorda il principe Filippo di Edimburgo, scomparso a 99 anni

Nessuna ordinanza per le riaperture in Trentino, finché il governo non le consentirà. Resta la richiesta di un'accelerazione, per riaprire quanto prima: abbiamo dati da zona gialla, sostiene Fugatti.



Diminuiscono i ricoverati da covid negli ospedali trentini, 189, di cui 43 in terapia intensiva. Oggi ancora 2 decessi e 107 nuovi contagi, indice rt a 0,8.



La scomparsa del principe Filippo di Edimburgo. Vivo in Trentino il ricordo della sua storica visita del 1996 a Fiera di Primiero per il premio Negrelli.



Presentato l'accordo per la riqualificazione energetica di 2.400 alloggi Itea, sfruttando il superbonus al 110%. Mobilitate risorse per 80 milioni di euro.



Lavori in corso sui fondali del lago di Garda: sub impegnati nella manutenzione della condotta fognaria, un misterioso batterio sta corrodendo il metallo.



Terza notte di gelate, temperature a 6-7 gradi sotto lo zero. Danni soprattutto ai meleti in fiore e ai ciliegi, congelati anche 8 quintali di asparagi, il 60% di quelli che stanno spuntando in questi giorni.