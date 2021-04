Tgr in 60 secondi del 28 aprile

In primo piano purtroppo la morte sul lavoro di un boscaiolo romeno trentenne in Val di Fiemme

Incidente mortale sul lavoro in Val di Fiemme dove è morto un boscaiolo romeno trentenne. L'operaio era impegnato in un cantiere della Magnifica Comunità di Fiemme in Val Moena quando è stato travolto da un tronco

+++++++

Sono 93 i nuovi contagi in Trentino su 2416 tamponi analizzati, costante l'andamento della pandemia, oggi si registrano anche due decessi, 100 le persone ricoverate di cui 26 in rianimazione. Sono 3403 i vaccini somministrati in 24 ore in provincia di Trento. L'azienda sanitaria invita gli over 60 a prenotarsi per il vaccino

+++++

Il trentino accelera sulla banda larga. Entro il 2024 altre 700 aree urbane saranno coperte dalla rete wifi. Attualmente in Trentino gli spazi connessi con rete pubblica sono 900

++++

Raddoppio della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno con la proposta dei sindaci della zona che chiedono 4 corsie nel tratto indicato.

L'ampliamento costerebbe 61 milioni di euro

++++++++

Pareggiando 2 a 2 con la Clodiense il Trento rafforza il primato in classifica e per i gialloblu si fanno sempre più concrete le possibilità di promozione in serie C