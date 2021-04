Tgr in 60 secondi del 1 aprile

Protesta delle imprese del terziario. L'andamento dell'epidemia, oggi 140 nuovi contagi e 4 decessi in Trentino. Cresce la solidarietà

Povertà e minori: tanti i bambini che hanno bisogno di cibo e servizi. L'allarme da Piedicastello, dove Caritas e centro Bruno hanno attivato la solidarietà.



Quattro nuovi decessi da covid19 in Trentino, 140 nuovi contagi, in lieve diminuzione i ricoveri. Calano l'indice Rt, calcolato a 0,83, e l'incidenza. "Dati da zona arancione", dice il presidente Fugatti.



Le associazioni del terziario manifestano in piazza duomo a Trento. Chiedono un piano di riaperture certo e rapido, indispensabile per la sopravvivenza delle imprese.



Primo giorno di lavoro per il neo rettore dell'università di trento Flavio Deflorian: nominati 6 prorettori, la metà sono donne, tra le priorità un nuovo piano edilizio.



La cattura di piccoli volatili da richiamo è illegale, ma alimenta un mercato fiorente. A contrastare il bracconaggio anche alcune associazioni.



Calcio, serie D, Trento bloccato in casa dal Mestre, che segna il 2-2 nei minuti di recupero, ma grazie alla sconfitta della Manzanese i gialloblù allungano in classifica.