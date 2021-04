Tgr in 60 secondi del 19 aprile 2021

Riaperti bar e ristoranti, all'esterno, dalle 5 alle 18. Nessun decesso e 13 nuovi contagi, stabili le terapie intensive. Moscon vince a Innsbruck

Con una settimana di anticipo rispetto al resto d'Italia, riaperti da stamattina in Trentino bar e ristoranti. Tre i paletti: orario dalle 5 alle 18, solo servizio al tavolo e solo all'aperto. Esercenti soddisfatti a metà .



L'epidemia da coronavirus, nessun decesso nelle ultime 24 ore, 13 i nuovi contagi registrati, stabili i ricoveri in terapia intensiva.



Parte dalla realizzazione della rotatoria di San Lazzaro la collaborazione sui lavori pubblici tra le amministrazioni comunali di Trento e Lavis, che porterà alla realizzazione del Nordus fino a Mattarello.



Musei ancora chiusi per qualche giorno, ma il Castello del Buonconsiglio annuncia la mostra evento dell'anno dedicata alla pittrice barocca di origini trentine Fede Galizia.



Il superbonus sta risollevando l'edilizia, ma l'aumento dei prezzi dei materiali crea problemi alle imprese e ai cittadini che vogliono accedere al superbonus.



Ciclismo, partito il tour of the Alps, la prima tappa da Bressanone a Innsbruck vinta dal trentino Gianni Moscon.