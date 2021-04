Tgr in 60 secondi dell'8 aprile

Correzioni al calendario vaccinale, ricoveri in calo, la riapertura del mercato del giovedì

Correzioni al calendario vaccinale trentino in base alle indicazioni nazionali, chi ha meno di 60 anni sarà vaccinato con Pfizer. Chi ha già ricevuto la prima dose di Astrazeneca, indipendentemente dall'età, riceverà anche la seconda dose con lo stesso siero.



Intanto le vaccinazioni in Trentino hanno superato quota 110mila. Oggi ancora un decesso e 164 nuovi contagi, calano i ricoveri in reparto e in rianimazione.



A Trento è tornato anche il tradizionale mercato del giovedì, dopo la sospensione per la zona rossa. Niente ressa ma gli ambulanti sono ancora preoccupati.



Dal 30 aprile il 69simo Trento Film festival, edizione interamente digitale. 98 film in programma, il 30% in anteprima mondiale, il 50 in prima nazionale.



E in val di Cembra si sta girando "Rispèt", film della giovane registra trentina Cecilia Bozza Volf. Il titolo è una parola dialettale che indica un lato del carattere della gente di montagna.



Nella notte molti coltivatori trentini hanno accesso i falò per proteggere meli e ciliegi dalle gelate arrivate per il secondo giorno di fila.