Tgr in 60 secondi del 7 aprile

Boom di prenotazioni per i vaccini agli ultrasettantenni, intanto oggi 5 decessi e 103 contagi da covid19. Tempo freddo e secco, gelate e incendi

Aperte alla mezzanotte le prenotazioni per vaccinare le persone tra i 70 e i 74 anni, nelle prime ore già raccolte oltre 7.500 adesioni. 107.500 le dosi somministrate in totale.



E oggi in Trentino 5 decessi da coronavirus, 103 i nuovi contagi con un tasso di positività del 4,5%. Diminuiscono i ricoveri sia in reparto che in terapia intensiva.



Il ritorno del Trentino in zona arancione ha significato anche la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Si spende meno ma c'è tanta voglia di socialità.



Dopo il caldo, le gelate, in azione gli impianti anti-brina per proteggere i frutteti. Preoccupati gli agricoltori perché a quote basse i meli sono già in fiore, e le gelate sono attese anche le prossime notti.



E gelate, vento e siccità stanno acuendo il problema degli incendi, soprattutto nei boschi. Vigili del Fuoco al lavoro a Fai della Paganella, Frassilongo, Valsugana e Vallagarina.



Calcio, serie D, pareggio 0-0 nello scontro al vertice fra Trento e Manzanese, i gialloblù trentini restano primi in classifica con 6 punti di margine sulla seconda.