Tg in 60 secondi del 29 aprile 2021

Un sanitario su quattro non si è ancora vaccinato, si prospetta la sospensione dal lavoro. Questa e altre notizie nel nostro Tg in 60 secondi

Sono 5500 su 18.000, gli operatori sanitari che non si sono ancora fatti vaccinare, più di uno su quattro. L'azienda sanitaria ha compilato gli elenchi con i i loro nomi, per loro potrebbe scattare la sospensione dal lavoro. Da stasera alle 22 al via le vaccinazioni per gli over 55.



Intanto oggi sono 70 i nuovi contagi su 2539 tamponi analizzati con un tasso di positività al 2,75 per cento. Si registrano anche tre decessi.



Sabato primo maggio negozi aperti a Trento ma i sindacati non ci stanno e invitano al boicottaggio. Intanto i centri commerciali restano chiusi nel week end e festivi anche in zona gialla



Lavoro a febbraio persi 1000 posti di lavoro e a gennaio addirittura 3mila in Trentino. A segnalarlo i sindacati che chiedono alla Provincia di intervenire subito a sostengo dei lavoratori.



Amazon, il prossimo autunno, aprirà a Trento un nuovo deposito di smistamento. Un capannone di 4.300 metri quadrati con 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato.



Trento Film Festival, al via domani con l'anteprima del corto animato "Mila" di Cinzia Angelini, in streaming sulla piattaforma online.