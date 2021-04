Il WIFI anche nei rifugi. Il Trentino sviluppa la rete dei punti di accesso

Fra 3 anni si conta di portare da 900 a 1.600 i punti di accesso. Il Trentino sarà un'unica, grande piazza digitale, da cui accedere in wifi ad Internet e ai servizi di futura generazione

Agli attuali 900 punti di accesso della rete Trentino WiFi si aggiungeranno entro il 2024 altri 700 punti, garantiti dal progetto "Piazza WiFi Italia". E' l'effetto dell'accordo tra Provincia autonoma di Trento e il ministero dello Sviluppo economico (Mise).Il progetto vede la partecipazione di Infratel Italia e di Trentino Digitale. Alla nuova rete sarà possibile accedere, scaricando gratuitamente l'app WiFi Italia dal portale nazionale.La navigazione all'aperto sarà possibile nelle piazze, nei centri abitati e in aree dove maggiore è la vita sociale, ma anche nelle zone di montagna e nei rifugi.L'obiettivo - come hanno sottolineato i relatori della conferenza in streaming, organizzata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni - è di rendere possibile l'accesso ad internet ad un numero sempre maggiore di utenti da diversi luoghi della provincia."Nella scorse settimane - ha sottolineato nel suo intervento l'assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli - abbiamo aggiornato i sindaci su diffusione e sviluppo della fibra ottica in Trentino. Oggi presentiamo l'implementazione della rete wifi, un accesso facilitato alla navigazione e alla connettività a favore dei cittadini trentini e delle centinaia di migliaia di turisti che ogni anno frequentano le nostre destinazioni".