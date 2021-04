Vaccini: in Trentino le dosi ci sono, ma mancano le prenotazioni

Obiettivo del piano Figliuolo: 4500 somministrazioni il 29 aprile. Ma il Trentino è indietro. Intanto richiamati i sanitari che rifiutano il vaccino. Per loro "obbligo del tampone molecolare ogni tre giorni"

I responsabili degli ospedali trentini hanno sollecitato nuovamente, ad adempiere a quello che dall'inizio di aprile è un obbligo di legge.Per questa quota (comunque minoritaria) del personale sanitario resta, dunque, l'obbligo di sottoporsi a, per evitare il rischio di contagio in ospedale.Non è ancora chiaro, però, come si procederà nei loro confronti: l'Ordine dei medici del Trentino ha intanto ribadito che sottoporsi a vaccinazione è innanzitutto un"L’Ordine professionale ha il dovere di richiamare con decisione il medico che opera contro la pratica vaccinale e che diffonde una cultura negazionista", scrive il presidente Ioppi.A lunedì, in provincia di Trento sono state, di cui un quarto richiami. : "questioni di riorganizzazione degli hub vaccinali", dicono dall'Azienda sanitaria, che però invita i cittadini a prenotarsi."Ci sono 500 posti ancora disponibili questa settimana - dice il dirigente della Prevenzione, Antonio Ferro.Intanto,89 i nuovi contagi, su 2.300 tamponi, tasso di positività sceso al 3,6%. Migliora la situazione negli ospedali: 106 i ricoverati nei reparti Covid trentini, 9 in meno, 24 in rianimazione (2 in meno).A preoccupare è il fatto che in rianimazione l'età media è scesa a 65 anni.