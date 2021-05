Concorsi in tempo di Covid: in Rai assunti 90 cronisti nelle sedi regionali

Nelle due sedi Rai del Trentino Alto Adige, a Trento e a Bolzano, in arrivo nove giornalisti vincitori della selezione

di Daniela Bruni

I concorsi si sono adeguati alla pandemia, con norme molto rigide per garantire la sicurezza. E' accaduto anche a quello organizzato dalla Rai (che si è appena concluso) per assumere giornalisti destinati alle sedi regionali. Nella redazione di Trento dalla fine di maggio arriveranno quattro nuovi cronisti. In quella di Bolzano cinque.



Nel servizio di Daniela Bruni, le parole di Marcello Sorgi, presidente della Commissione Concorso nazionale RAi per giornalisti, e di Ines Maggiolini, vicedirettore della TGR.