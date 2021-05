Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo. Inaugurata la mostra al Mart

Visitabile dal 22 maggio al 29 agosto. "L'opera di Botticelli è un inno alla vita", dice il presidente del Mart Vittorio Sgarbi all'inaugurazione

L'inaugurazione della grande mostra dedicata a Botticelli al Mart di Rovereto segna la ripresa non solo culturale e l'atteso ritorno ad una vita, sempre più simile alla normalità, per tutto il Trentino.

Sgarbi: " L'opera di Botticelli è un inno alla vita ed è la migliore riapertura dopo il periodo terribile di clausura forzata".

Il visitatore viene accompagnato in un lungo viaggio attraverso la bellezza classica ed eterna del Maestro del Rinascimento, citazioni, influenze e rielaborazioni da parte di artisti contemporanei, dalla pittura alla scultura, dal cinema, alla moda, fino alla fotografia.

"Questa mostra - dice il Presidente della provincia Fugatti - sancisce il successo dell'era Sgarbi al Mart".