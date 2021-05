Ecco il progetto del Not. Ma la Pizzarotti annuncia un nuovo ricorso

Pubblicato online il rendering del Not della Guerrato di Rovigo. Ora possibili le osservazioni al progetto

A poche ore dalla pubblicazione del progetto del Nuovo Ospedale Trentino, la Pizzarotti spa, seconda classificata per la realizzazione della struttura, annuncia il ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che dava il via libera all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta di Rovigo, la Guerrato.



Venendo al progetto, nel video si vede il rendering con le prime immagini del Not.



Il progetto è stato depositato il 10 maggio e ora è stato reso pubblico dall'Agenzia provinciale per l'Ambiente. Previsti 674 posti letto (che potrebbero diventare 800 in caso di grani emergenze), una torre di vetro alta sette piani, 2mila parcheggi. 1,6 miliardi il costo dell'opera.



L'iter prevede che ci siano 20 giorni per presentare eventuali osservazioni. Seguirà una conferenza di servizio con le strutture provinciali coinvolte. L'obiettivo è quello di dare indicazioni in vista della valutazione di impatto ambientale.



L'avvio del cantiere forse nella primavera del 2022 nella zona di via Màs al Desert. Ma tutto rimane ancora incerto in attesa dell'esito del ricorso di Pizzarotti spa che ha comunicato di volersi rivolgere alla Cassazione.