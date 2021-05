Sul Garda arrivano i turisti e aumentano le richieste di tamponi

Attivato il nuovo servizio al Palafiere, tamponi al costo di 22 euro, necessari ad esempio per chi dopo la vacanza deve tornare in Germania. Prenotazioni turistiche in aumento dalla seconda settimana di giugno

Ultimo weekend di maggio con prospettive incoraggianti per il turismo in Trentino. A Riva del Garda arrivano gli stranieri, presenze e prenotazioni sono in aumento soprattutto per il prossimo fine settimana.



Proprio agli stranieri è rivolto il nuovo servizio tamponi al Palafiere, servizio al costo di 22 euro. "Le richieste sono molte, c'è chi deve tornare in Germania, chi deve partecipare a una festa e dunque sottoporsi al test anticovid".



Il servizio verrà mantenuto almeno fino a che non si consoliderà il green pass per viaggiare.