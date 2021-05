Test salivari, il Cibio di Trento è pronto a partire

I tamponi su saliva rappresentano un’opzione funzionale, ad esempio, a scuola, con sensibilità accertata tra il 53 e il 73% nei bambini. Sono facili da usare

Dopo il via libera del ministero della Salute, sono ai blocchi di partenza i test salivari. In Trentino il Cibio sarà in grado di processarne 3mila al giorno.



Un brevetto tutto locale che nasce da un percorso fortemente condiviso tra Provincia, azienda sanitaria e imprese che hanno fornito le plastiche per i boccagli.



La saliva, utilizzata come campione sul quale effettuare l’analisi per rilevare la presenza del virus, è considerata dagli esperti equivalente al tampone naso-faringeo. Ma questi test vanno utilizzati soprattutto in determinati contesti: i tamponi su saliva, ad esempio, rappresentano un’opzione funzionale nell’ambito scolastico, con sensibilità accertata tra il 53 e il 73% nei bambini.



Secondo l'assessora provinciale alla Salute Stefania Segnana "si partirà poco prima dell'estate. I test salivari consentiranno di spostare sulle linee vaccinali gli operatori che ora seguono i tamponi".



Qui sopra l'intervista di Cinzia Toller al virologo Massimo Pizzato