Tgr in 60 secondi del 13 maggio 2021

La riapertura delle sale interne dei ristoranti; le restrizioni alla movida a Trento; l'arrivo del generale Figliuolo in regione. Le ultime notizie dal Trentino raccontate in un minuto

Da sabato 15 maggio sarà possibile per i ristoranti ospitare all'interno comunioni e cresime. Verrà emanata una delibera ad hoc nelle prossime ore. Da lunedì 17 anche le seconde classi delle superiori torneranno in presenza al 100%.

Movida a Trento: nel fine settimana vietato il passaggio nei vicoli San Pietro e San Marco; dopo le 18 vietato non solo il consumo ma anche la detenzione di cibi e bevande al di fuori dei plateatici. Lo prevede una nuova ordinanza del sindaco Ianeselli.

Domani atteso in Trentino il Commissario straordinario Figliuolo al quale si chiederanno più dosi per potere aprire le prenotazioni alla fascia 40-50 anni.

Dati positivi nell'andamento del contagio in Trentino: nessun decesso, 53 nuovi positivi con un tasso di positività del 2,4%. 68 le persone in ospedale, di cui 18 in terapia intensiva.

E' ricoverato in gravi condizioni un 24enne di Trento colpito da un masso alla testa mentre in Val Noana effettuava lavori di manutenzione e disgaggio di una falesia a testa.