Tgr in 60 secondi di giovedì 27 maggio 2021

In primo piano: seduta straordinaria con il vaccino Janssen; il Consiglio dei giovani; il bilancio di Concast; Giro e turismo; Molin resta

Seduta vaccinale straordinaria con il vaccino monodose Janssen nella mattinata di lunedì 31 maggio e martedì primo giugno al nuovo drive through di Trento sud inaugurato oggi. Prenotazioni (per i nati dal 1942 al 1971) da questa sera alle 20.



Sono 11 e hanno tra i 16 e i 35 anni. Sono i membri del Consiglio dei giovani. Hanno la facoltà di proporre al Consiglio provinciale disegni di legge attinenti ai loro coetanei.



Nell'anno della pandemia 57 milioni di ricavi per i caseifici sociali del Trentino, ma l'inverno senza turisti ha aumentato le giacenze di 4mila forme. Per il settore, estate decisiva



Con partenza dal Mart il giro ha lasciato il Trentino. E' stata una ripartenza anche dal punto di vista turistico. La 18ma tappa è stata vinta da Alberto Bettiol



Basket. Lele Molin rimarrà allenatore dell'Aquila per i prossimi quattro anni. Accordo raggiunto tra la società e il coach subentrato a stagione in corso riuscendo a ottenere salvezza e qualificazione ai playoff