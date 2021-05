Tgr in 60 secondi 11 maggio 2021

Minacce a Mattarella, arcense indagato; due 60enni morti di Covid; nuovo polo vaccinale di Cles; coliving a Canal San Bovo; Vigiliane in presenza

C'è anche un commerciante di Arco tra gli 11 indagati a livello nazionale per aver insultato sui social e minacciato di morte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Indagini affidate ai carabinieri del Ros.

- - - - - - - - - - -

Due uomini di 60 anni sono morti per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 44 su 1.671 tamponi. Le vaccinazioni oltre 222mila.

- - - - - - - - - - -

A Cles seconda giornata del nuovo polo vaccinale. Grandi dimensioni con 6 box: garantirà, a regime, 800 somministrazioni al giorno.

- - - - - - - - - - -

Dopo Luserna, anche Canal San Bovo sperimenta il coliving: 5 appartamenti (con contratto di comodato a titolo gratuito per quattro anni) destinati a giovani coppie provenienti da fuori. Obiettivo: combattere spopolamento e denatalità.

- - - - - - - - - - -

Tornano in presenza, a Trento, le Feste Vigiliane. Due i week-end: il 19-20 giugno e il 26-27. Programma tradizionale ma senza fuochi d'artificio. Rigide le misure anti-Covid.