Tgr in 60 secondi del 10 maggio 2021

Maltempo in arrivo; ristoranti e sale interne, possibili riaperture; i dati Covid; un libro di liceali sul lockdown; boom di vendite per gli orti

Temporali in arrivo: è allerta gialla fino alle 8 di mercoledì. Piogge intense previste in queste ore in Trentino. Limite delle nevicate in calo fino a 1800 metri. Non esclusi smottamenti, allagamenti e esondazioni.

Ristoranti, su richiesta degli esercenti la giunta provinciale valuta, con delibera, di riaprire le sale interne in un mese ricco di prenotazioni per prime comunioni e cresime.

Coronavirus. Un morto in Trentino che interrompe sei giorni contrassegnati dall'assenza di lutti. Dodici i contagiati su 412 tamponi. Negli ospedali 80 ammalati, di cui 20 in rianimazione.

Sogni, ansie, aspettative. In un libro dal titolo "... e promettetimi che mi terrete per mano" gli studenti del liceo Rosmini di Rovereto hanno raccolto le loro emozioni durante il lockdown. Messaggio finale: ogni ostacolo si può superare.

Tutti pazzi per orti e giardini. E' boom di vendite in Trentino per piante, fiori e sementi.