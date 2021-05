Tgr in 60 secondi del 15 maggio 2021

I ristoranti aprono le sale interne; la campagna vaccinale della Cooperazione; i dati Covid; l'omaggio a Megalizzi; il matrimonio Lunelli/Tassoni

Da oggi in Trentino il sabato e la domenica si pranza anche all'interno di ristoranti e bar ma è raccomandato soltanto per le cerimonie, come cresime e comunioni. La delibera provinciale tuttavia lascia qualche dubbio a ristoratori e clienti.

Per il quarto giorno consecutivo in Trentino nessun morto per Covid. 43 i nuovi contagi su 2.562 tamponi analizzati. Si allenta la pressione negli ospedali e vaccinazioni vicine a quota 238mila.

Sempre sul fronte vaccinazioni da oggi è scesa in campo anche la cooperazione trentina. La campagna vaccinale, partita da Cavalese, si affianca a quella dell'azienda sanitaria nei fine settimana.

Una maratona radiofonica in ricordo di Antonio Megalizzi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 32 anni. Per tenere vivi i suoi sogni e la sua memoria a due anni e mezzo dal tragico attentato.

Dopo lo spumante, la cedrata. Il gruppo Lunelli delle cantine Ferrari si allarga e acquisisce lo storico marchio italiano Tassoni.