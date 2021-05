Tgr in 60 secondi del 24 maggio 2021

Scorta assegnata a Maurizio Fugatti; manutenzione delle funivie in Trentino; 7mila bambini iscritti alle materne a luglio; il Trentino aspetta il Giro

Solidarietà bipartisan a Maurizio Fugatti per l'assegnazione della scorta da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una scorta ritenuta necessaria per l'escalation di minacce legata alla gestione dei grandi carnivori.

La solidarietà arriva anche dalle associazioni animaliste, come l'Oipa, che chiariscono: "noi abbiamo sempre agito nella legalità e continueremo a batterci per la liberazione degli orsi".

Dopo la tragedia di Stresa, il settore servizio impianti a fune della Provincia di Trento dice: "le funivie restano un mezzo sicuro. In Trentino è forte la rete di controllo e manutenzione".

Sono 7.313 le famiglie che hanno confermato, con domanda on line, l'iscrizione all'asilo dei loro bambini per il mese aggiuntivo di luglio. Più della metà delle famiglie potenzialmente interessate.

Tutto pronto per la tappa trentina del Giro d'Italia. Mercoledì partenza da Canazei e arrivo a Sega di Ala. Oggi i passaggi su Fedaia e Pordoi annullati per maltempo.