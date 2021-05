Tgr in 60 secondi del 28 maggio 2021

In sommario Samantha Cristoforetti al comando della stazione spaziale, dati covid, aiuti agli stagionali del turismo, San Romedio patrimonio Unesco, nuovo ospedale c'è il progetto

L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale, la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022.



Bonus una tantum da 800 a 1.500 euro per gli stagionali del turismo che abbiano lavorato meno di 90 giorni nell'ultimo inverno. Lo ha deciso la giunta provinciale riunita a Coredo. Domande on line dal 3 giugno.



San Romedio patrimonio dell'umanità Unesco. La richiesta verrà inoltrata dalla Provincia di Trento e dai comuni della Val di Non.



Nuovo ospedale di Trento. Il progetto, depositato il 10 maggio scorso, è stato pubblicato sul sito dell'Appa. Sorgerà in via Mas del Desert su 122 mila mq. Previsti da 674 a 800 posti letto. Parcheggi per 2mila auto.



Covid19 in Trentino: nessun decesso, 40 i nuovi positivi, su 2.041 tamponi. Ancora 36 le persone in ospedale, di cui 14 in terapia intensiva. Richiesti al Governo più vaccini, zona bianca in vista.



Ritrovati in un maso di Cavalese alcuni reperti di stile etrusco-corinzio risalenti a un periodo tra la metà del settimo e la metà del sesto secolo avanti Cristo.