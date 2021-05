I tifosi spingono la Trentino Itas alla conquista della quarta Champions

Grande attesa per la sfida contro la squadra polacca dello Zaksa

Si gioca a Verona. Diretta tv su RaiSport alle ore 20,30. E' la quinta finale di Champions League per la formazione gialloblù, finora tre vinte e una persa.Sulla carta la caratura tecnica della Trentino volley sembra di livello superiore.Ma il team polacco del Kedzierzyn-Kozle, che non mette in campo stelle del volley di prima grandezza, è arrivato in finale superando squadre del calibro della Lube Civitanova e, in semifinale, quello dei sei volte campioni d'Europa dello Zenit Kazan.Aggiungete che alla guida della squadra polacca c'è un certo Nikola Grbic, regista e capitano delle prime due vittorie di Trentino Volley: Scudetto 2008 e Champions 2009.Trento è salita già tre volte sul tetto continentale (2009, 2010 e 2011).Questa è l’ottava finale europea della sua storia, la tredicesima internazionale negli ultimi dodici anni e Trentino Volley sino ad oggi ha vinto nove delle dodici finali internazionali a cui ha preso parte.Quest'anno e' arrivata in finale dopo aver beneficiato di una wild card per la qualificazione alla prima fase (come ricorderete lo scorso anno il campionato italiano venne sospeso per la pandemia e lo scudetto non assegnato).