Tgr in 60 secondi di sabato 22 maggio

In primo piano: sciatori per due giorni sul Presena; nessun decesso per Covid19; sabato al centro commerciale; inaugurata la mostra su Botticelli, attesa per i tifosi al Briamasco

Skipass esauriti sul ghiacciaio del Presena per quella che sarà ricordata come la riapertura delle piste più breve della storia. Sciatori solo per questo fine settimana.



Per il terzo giorno consecutivo in Trentino nessun decesso per covid19. 24 i contagi su quasi 2400 tamponi. Calo dei pazienti in ospedale mentre le vaccinazioni toccano quota 265mila



E' il sabato della riapertura dei centri commerciali anche nei fine settimana. Non accadeva da novembre. Soddisfatti gli esercenti dopo 7 mesi di restrizioni e la stima di un 30% di fatturato in meno.



"L'inno alla vita che rappresenta l'opera di Botticelli è la migliore riapertura dopo il periodo di clausura forzata". Con queste parole Vittorio Sgarbi ha inaugurato al Mart di Rovereto la mostra dedicata a Botticelli



Domani alle 15 torna il pubblico al Briamasco per la partita che in caso di vittoria col Campodarsego consentirebbe al Trento di salire in serie c con tre turni d'anticipo. 750 i tifosi ammessi.