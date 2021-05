Alberto Vender vince sulla Montagna Magica

Trentini sugli scudi alla "Colmen Trail 2021" gara di corsa in montagna in provincia di Sondrio

Alberto Vender (Atletica Valchiese), nazionale di corsa in montagna, ha vinto la “Colmen Trail 2021” sulla “Montagna Magica” che domina Morbegno in provincia di Sondrio.



Lo scalatore di Pieve di Bono ha subito messo il turbo e già dalla prima salita si è ritrovato solo al comando.



Di lì in poi la sua è stata una cavalcata trionfale. Sul traguardo ha fermato il cronometro sul tempo di 1h24'13".



Sul podio con lui il trentino di di Praso, all'imbocco della Valle di Daone, Marco Filosi con un distacco di 2'45’’ e l’azzurrino del cross Luca Merli ventenne, anche lui Atletica Valchiese, a 4’10’’.



In campo femminile vittoria lombarda con Alice Gaggi che non ha deluso il pubblico di casa e che ha imposto fin dall'inizio un ritmo pazzesco.



Alle sue spalle Francesca Rusconi e, al terzo posto, Barbara Bani.



Al via della gara, in totale, 430 atleti. Il 13 giugno si correrà la “Ledro Sky Race”.