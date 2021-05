Martino Orler è il nuovo presidente di Asis Trento

La nomina da parte del sindaco Franco Ianeselli. Dal suo predecessore eredita un sistema di strutture sportive complesso, fatto di un misto pubblico-privato

Una laurea in economia, manager di professione ma appassionato sportivo, il 38enne Martino Orler è il nuovo presidente di Asis, l'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi di Trento. La nomina è stata fatta dal sindaco Franco Ianeselli.



Dal suo predecessore, l'avvocato Antonio Divan, eredita un sistema di strutture sportive che, lo sa bene, non è semplice. Strutture che vanno dalle piscine comunali Manazzon, che quest'anno resteranno aperte anche in parte a settembre, al Palasport, al Palaghiaccio, fino allo stadio Briamasco che si doterà di una nuova curva.



A margine della presentazione del nuovo Cda di Asis, il sindaco Ianeselli ha anticipato qualche novità riguardo alla stagione delle piscine: il lido esterno Manazzon, ad esempio, non chiuderà a fine agosto come al solito, ma rimarrà aperto fino al 19 settembre.