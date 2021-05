Formaggi, l'assenza di turismo aumenta le giacenze. Ma i conti sono buoni

Nel bilancio 2020 del Concast, oltre 57 milioni di ricavi: ancora da valutare l'impatto sul settore caseario locale provocato dalla mancata stagione sugli sci. Trentingrana come bene rifugio, ci sono 4.000 forme di 'scorta' in più

Il bilancio 2020 del Concast-Trentingrana si è chiuso in linea con con quello precedente dell'anno precedente, con ricavi per 57,2 milioni di euro. Ma l'assenza di turismo invernale ha provato danni al settore caseario ancora tutti da valutare. Se ne è discusso all'assemblea annuale riunita nella sala della Cooperazione, a Trento.



L'estate servirà, dunque, a riequilibrare anche la produzione di latte e formaggi, che mai come in questo ultimo anno ha scoperto di dipendere dal turismo. Come nella primavera del lockdown, quest'inverno il mercato del latte fresco (e dei suoi derivati) è infatti crollato, e si è dovuto puntare sulla realizzazione di prodotti stagionati. Il Trentingrana è così diventato il bene rifugio con alberghi, ristoranti e frontiere chiuse.



Risultato, le giacenze del Consorzio dei 17 caseifici sociali del Trentino sono aumentate di 4.000 forme, e solo un riequilibrio della produzione eviterà lo sforamento delle quote.