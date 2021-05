Auto elettrica, in Trentino è boom grazie agli incentivi

Crescita del 150% in un anno per elettriche e ibride plug-in grazie ai bonus. Ma non tutti scommettono che sia questa l'auto del futuro

Che sia boom è indiscutibile: in Italia nel 2020 le auto elettriche immatricolate sono cresciute del 150% rispetto all'anno prima.



In Trentino Alto Adige - regione leader nel Paese - si contano 40 auto elettriche ogni 100mila abitanti e oltre 35 punti ricarica per lo stesso numero di abitanti.



Vendite in crescita, quindi, in nome della mobilità sostenibile. In una normale concessionari trentina, il 30% delle auto vendute lo scorso anno erano elettriche o plug-in. Ruolo fondamentale, dice Luca Amerio, direttore commerciale, gli incentivi.



Tutto bene quindi? Fino ad un certo punto. Fiorenzo Dalmeri, presidente dell'Aci di Trento, sugli incentivi ha opinioni differenti perché, dice, gli incentivi premiano chi già ha una buona capacità di spesa.



Dalmeri avverte anche: attenzione, l'elettrico potrebbe non essere il futuro a lungo termine dell'auto.



Intanto, però tira e non si riorganizzano solo le reti di vendita e la testa della clientela. Anche la parte assistenza meccanica è sta vivendo una rivoluzione.