Tutto esaurito in regione per l'azalea della ricerca

Già a fine mattinata introvabili le piantine fiorite offerte dall'Airc per finanziare la ricerca sul cancro

Tutto esaurito in Trenitno Alto Adige per le azalee della ricerca, le piantine fiorite offerte dall'Airc per finanziare la ricerca sul cancro.



Già a fine mattinata, le azalee erano introvabili, e molta gente che pure pensava di tornare a casa portandone una è rimasta delusa.



Un successo andato oltre le aspettative. Solo a Trento sono state oltre 600 le azalee vendute, con un afflusso di persone favorito dalla concomitanza della fiera di Santa Croce.



Le azalee sono andate a ruba anche nelle altre piazze della regione, nonostante le limitazioni sulla collocazione dei banchetti in Alto Adige.