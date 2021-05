Trento e Caldiero, un pari con una rete per tempo

La capolista costretta a dividere la posta con la brillante formazione veronese nell'anticipo della dodicesima giornata di ritorno

di Luciano Tramarini

Trento e Caldiero si dividono la posta nell'inedito lunedì pomeriggio della trentunesima giornata. Ritmi vivaci fin da subito con frequenti verticalizzazioni.



Due buone occasioni per il Trento, subito pericoloso con Pattarello e al 16' con Aliu, ma al 20' Rossi raccoglie la corta respinta di Ronco sul colpo di testa di Manarin e firma il vantaggio veronese.



Trento ancora pericoloso sul finire di tempo, ma la solida retroguardia del Caldiero, solo 3 reti subite negli ultimi 11 incontri, vacilla ma non cade. Chi cade nell'area piccola ad inizio ripresa è invece Belcastro, atterrato da Aldegheri. La conseguente battuta dal dischetto del trequartista trentino porta il risultato in parità.



Un palo esterno su punizione di Filiciotti e un salvataggio in extremis di Aldegheri su Caporali non cambiano il risultato, che resta inchiodato su 1-1 finale.